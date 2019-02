Ronaldo segna e dedica l'esultanza a Dybala LA FOTO

Cristiano Ronaldo dedica a Dybala il 2-0 da lui realizzato con la Juventus contro il Sassuolo al 70'. Alla sua tradizionale esultanza, Cr7 ha aggiunto stavolta anche il gesto della maschera, il cui copyright è dell'argentino bianconero. Il match è poi terminato 3-0 per gli uomini di Allegri. Dybala, partito dalla panchina, è subentrato in campo a Bernardeschi nei minuti finali.



Dybala "ha tenuto un atteggiamento non consono alle sue responsabilità, ma da ragazzo intelligente quale è ha capito e ha chiesto scusa. Il caso è chiuso e peraltro non c'è mai stato". Così Massimiliano Allegri sull'episodio nel finale di Juventus-Parma quando l'argentino, dopo il terzo cambio, ha lasciato stizzito la panchina. "E' non è assolutamente vero - aggiunge il tecnico - che quest'anno ha cambiato posizione: ma c’è Ronaldo quest’anno che ha caratteristiche completamente diverse da Higuain".