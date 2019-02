Inter, Spalletti "metterci più cuore"

"In queste gare serve lavorare più sulla testa che sulla tattica. Ma dobbiamo metterci anche un po' più di cuore. Bisogna tirare fuori l'orgoglio per la maglia che indossiamo, assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare con urgenza sulle cose da migliorare": così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Parma, sfida da vincere per uscire dal momento di crisi della squadra nerazzurra. "Abbiamo diverse cose da migliorare -aggiunge- e lottare su ogni pallone. Contro ogni squadra. La partita di Europa League non è così abbordabile come sembra. C'è in ballo la nostra qualità professionale. Se si arriva alle partite con la forza mentale che si ha e in condizione di esprimere il massimo, si possono vincere tutte".

'La squadra sta lavorando sempre alla stessa maniera. L'atteggiamento è quello del calciatore che vuole sistemare le cose. In ballo non ci sono le sorti dell'Inter ma anche quelle della nostra carriera'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Parma. ''E' un momento in cui è lecito mettere in discussione tutto, senza i risultati i discorsi stanno a zero - aggiunge - ma poi si rischia di fare ulteriore confusione. Ci sono cose che vanno difese, non è tutto da buttare. Dobbiamo andare a fare una prestazione forte, come chiede il momento''.