City vince in casa Everton, è in testa

Il Manchester City sbanca 'Goodison Park' (0-2) e si porta momentaneamente in testa alla Premier, sia pure in condominio con il Liverpool, che deve pero' ancora giocare. In casa dell'Everton, nell'anticipo della 27ma giornata, la squadra di Pep Guardiola vince con un gol per tempo nel recupero: un'incornata di Laporte, un difensore, su punizione di David Silva al 47' pt, e una rete di Gabriel Jesus, entrato al 35' st al posto di Aguero, al 97' bastano per superare i Toffees e agganciare il Liverpool a 62 punti.