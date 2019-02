Raggi: lo stadio della Roma si fa

"Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando la relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all'impianto previsto a Tor di Valle.

"Ho richiesto questo parere e non ero obbligata. La stessa Procura ha detto che non c'erano problemi sul progetto, ma ho voluto verificare che tutti gli ok non fossero solo formali. Questo parere esterno lo conferma, è un altro via libera. Il parere sarà pubblicato oggi integralmente", ha spiegato Raggi illustrando la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona dove è prevista la realizzazione dell'impianto sportivo.

Sui flussi di traffico nell'area Di Tor di Valle dove è previsto il nuovo stadio della Roma il "problema c'è, Roma ne è consapevole" ma "c'è anche la soluzione nel Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile di Roma, ndr) che è in fase di avanzata elaborazione". Lo ha detto Bruno Dalla Chiara, referente del gruppo di lavoro per il Politecnico di Torino nel corso della conferenza stampa sullo Stadio della Roma con la sindaca Virginia Raggi. Dalla Chiara ha indicato le soluzioni nell'"offerta plurimodale ferroviaria, pedonale ciclabile e di sharing mobility. Nella misura in cui queste azioni verranno attuate prima della messa in esercizio dello stadio".



"E' ormai il momento, dopo tutto il tempo speso su questo progetto, che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e che la Roma possa effettivamente lavorare alla costruzione". Così il vicepresidente esecutivo della Roma, Mauro Baldissoni, al termine della conferenza convocata in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per la presentazione del parere del Politecnico di Torino sulla viabilità in zona Tor di Valle, area dove sorgerà il nuovo stadio dei giallorossi. "Sapete da quanto tempo stiamo lavorando su questo progetto con l'amministrazione", ha aggiunto Baldissoni, ricordando che il parere del Politecnico rappresenta un "passaggio fuori dalla procedura e non aveva un valore giuridico ma, più che altro, mediatico-politico". "Non parliamo ora di date ipotetiche, continuiamo a lavorare quotidianamente per risolvere le ultime tematiche per quanto riguarda la conclusione della convenzione urbanistica fra proponente e amministrazione".



"Le parole della sindaca Raggi sullo stadio della Roma sono un'ottima notizia. Ho sempre sostenuto di essere a favore dello stadio della Roma così come mi auguro che esca presto un progetto di uno stadio della Lazio, per tanti motivi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione della pista di atletica dello stadio 'Paolo Rosi' a Roma. "Mi sembra una cosa di buonsenso, in una città come Roma le due squadre meritano una loro casa per fare investimenti. Come in tutte le altre metropoli del mondo", prosegue il capo dello sport italiano, che alla domanda se sarà la volta buona per la realizzazione dell'impianto di proprietà del club giallorosso conclude: "Se oggi un sindaco ufficialmente dopo questa lunghissima telenovela sullo stadio, che parte da molto lontano, dopo la relazione (del politecnico di Torino, ndr) ufficializza la posa della prima pietra, non può che essere volta buona. Altrimenti sarebbe preoccupante. Diamole fiducia".