Messi in bilico, alla vigilia del trittico col Real

In Catalogna ci si interroga sulle condizioni di Leo Messi, alla vigilia della prima delle tre sfide fra Barcellona e Real Madrid, che si troveranno di fronte per la prima volta domani sera (nel Camp Nou, alle 21), il 27 prossimo (Santiago Bernabeu, alle 21) - relativamente alle semifinali di Coppa del Re - e domenica 3 marzo (Bernabeu, alle 15) nella 26/a giornata della Liga. Secondo il quotidiano Sport, l'argentino, che nella sfida di sabato sera in casa con il Valencia (2-2) ha accusato un problema all'adduttore destro, può recuperare in tempo ed essere in campo già domani. Bisognerà vedere se l'allenatore dei blaugrana, Ernesto Valverde, alla vigilia di un simile tour de force (in mezzo ci sarà anche la doppia sfida degli ottavi di Champions contro il Lione, del 19 febbraio e 13 marzo) sarà disposto a rischiarlo.