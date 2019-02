Hazard, futuro? Ho già preso decisione

Eden Hazard è il protagonista di un reportage che andrà in onda domani su RMC Sports. Nel servizio, Hazard parla dell'inizio della carriera di calciatore e anche del proprio futuro, che per molti sarà nel Real Madrid. Il belga non ha dato indicazioni precisa, ma ha detto di sapere cosa ha "intenzione di fare", perché "ho già preso una decisione", le sue parole. Il fantasista del Chelsea è uno dei giocatori sui quali il Real Madrid punterà l'estate prossima. Hazard era uno dei nomi che apparvero sulla lista per sostituire Cristiano Ronaldo, poi però rimase al Chelsea.