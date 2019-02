Auguri di Renzi e Nardella a Batistuta

Ai tanti appassionati di calcio che celebrano oggi i 50 anni di Gabriel Omar Batistuta si uniscono anche i politici fiorentini e tra questi il senatore Matteo Renzi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Questo signore - ha scritto su twitter l'ex premier pubblicando una foto con l'ex centravanti viola - ha segnato la nostra gioventù: ci ha fatto esultare, piangere, emozionare.

Oggi che compie 50 anni il primo pensiero è per lui, per il Re Leone. Buon compleanno a Gabriel Omar Batistuta".

"Tanti auguri al numero uno, Gabriel Omar Batistuta. Buon compleanno Re Leone!", scrive invece il sindaco su twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella, postando anche lui una foto con l'ex attaccante e ricordando l'evento ad hoc in programma per celebrare l'argentino: "Firenze - conclude Nardella - ti festeggerà con un evento speciale: lo faremo a marzo. Vi terrò aggiornati sulla data".