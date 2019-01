Figc lancia l'idea di Vialli come capodelegazione azzurri

Gianluca Vialli come capodelegazione della nazionale: e' l'idea su cui lavora in queste ore il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che in mattinata ha incontrato in via Allegri l'ex attaccante di Samp, Juve e nazionale prospettandogli l'ipotesi del nuovo ruolo al fianco del ct Roberto Mancini, suo compagno dell'epoca d'oro doriana. In ogni caso, non c'e' al momento una concretizzazione del progetto. Gravina aveva annunciato l'intenzione di coinvolgere ex campioni in ruoli attivi in Figc ieri, in occasione del consiglio federale.