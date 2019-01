Euro 2020 "grande occasione per Paese"

Sarà "una grande occasione per tutto il paese, lascerà un'eredità importante": a 500 giorni dal 12 giugno 2020, data che sancirà l'avvio dallo stadio Olimpico di Roma dei prossimi campionati europei di calcio, nella loro versione moderna e innovativa con 12 città coinvolte, il presidente della federcalcio Gabriele Gravina sottolinea il valore dell'evento. "La Figc - sottolinea il numero uno di via Allegri - è impegnata con passione e professionalità nel garantire il massimo supporto alla Uefa per l'organizzazione delle gare i Euro 2020. Per tutta l'Italia, sportiva e non solo, sarà una grande occasione di promozione, di socialità e di spettacolo. Insieme al Governo, Roma Capitale, Coni e tutte le istituzioni interessate lavoriamo affinché sia un evento che lasci alla città un'importante eredità, coinvolgendo cittadini e tifosi, ma soprattutto valorizzando la nostra ospitalità e le nostre eccellenze".