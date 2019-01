Sarri conferma, Higuain firmerà ad ore

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - In attesa dell'ufficialità da parte del Chelsea, Maurizio Sarri ha rotto gli indugi confermando l'acquisto di Gonzalo Higuain. "A breve Higuain firmerà per il Chelsea - le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E' un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro è uno dei migliori attaccanti che ho allenato, ha la giusta esperienza per giocare qui".

Il debutto dell'argentino potrebbe avvenire già domani sera, quando allo Stamford Bridge i Blues sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata contro gli Spurs. "Gonzalo è uno di quei giocatori che vuole sempre vincere, in ogni situazione - ha aggiunto Sarri -. In cinque anni ha perso l'autocontrollo sono due volte. L'esperienza al Milan? Non credo sia stato un fallimento. Spero che ritrovi subito la sua vena realizzativa, ma il suo gioco è importante non solo per i gol ma per il contributo che dà alla squadra".