Sampdoria, Arsenal vuole Audero in estate

L'Arsenal vuole il portiere della Sampdoria Emil Audero. Il club inglese ha preso informazioni in vista della prossima stagione. L'estremo difensore, che ha 22 anni, è in prestito ai blucerchiati che hanno diritto di riscatto nei confronti della Juve ma la società bianconera può vantarne la 'recompra'. L'Arsenal ci sta pensando per il prossimo campionato. Dawid Kowancki ormai è invece a un passo dall'Empoli: prestito secco fino al termine della stagione.

Dalla Francia rimbalza poi la voce che la Sampdoria sia interessata a Aurelien Tchouameni. Il centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio del Bordeaux è nel mirino anche di Inter e Torino.