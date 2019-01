Milan: Zapata fuori 3-4 settimane

Il Milan dovrà fare a meno di Cristian Zapata per 3-4 settimane. All'indomani dell'infortunio rimediato durante la partita vinta contro il Genoa, il difensore centrale colombiano, come ha reso noto il club, "si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà sottoposto ad un esame di controllo fra due settimane". In compenso Rino Gattuso, per la partita di sabato contro il Napoli, recupera l'altro difensore centrale titolare, Alessio Romagnoli, che ha scontato il turno di squalifica.