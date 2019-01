Coppa d'Asia, Cina qualificata ai quarti

La Cina del ct Marcello Lippi si è qualificata per i quarti di finale della Coppa d'Asia battendo la Thailandia per 2-1 nella sfida degli ottavi giocata oggi nello stadio Hazza Bin Zayed Stadium di Al Ain, negli Emirati Arabi. Thailandesi in vantaggio con Jaided al 31' pt, poi la Cina ha ribaltato la situazione con Xiao Zhi al 22' st e Gao Lin, su rigore, al 28' st. Ai quarti anche il Vietnam, che ha battuto la Giordania 4-2 dopo i rigori, e l'Iran che ha battuto l'Oman per 2-0.

Domani sono in programma altre tre partite dei quarti, Giappone-Arabia Saudita, Australia-Uzbekistan ed Emirati Arabia-Kirghizistan mentre martedì si giocheranno Qatar-Iraq e Corea del Sud-Bahrein.