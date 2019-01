Roma: lesione menisco, stop Juan Jesus

Brutte notizie in casa Roma all'indomani del passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia. In occasione della gara con l'Entella si è infortunato il difensore brasiliano Juan Jesus che oggi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo, prima di sottoporsi a nuovi accertamenti. Solo in seguito si potrà stabilire quale percorso terapeutico intraprendere e se sarà necessario intervenire chirurgicamente.