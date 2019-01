Icardi: 'Rinnovo? Mai fissata una data per un incontro'

Mauro Icardi tuona ancora sul tema del rinnovo. Dal suo profilo Instagram il capitano dell'Inter mette nel mirino le ricostruzioni della stampa e smentisce un incontro in vista tra l'entourage e la società nerazzurra per trovare un accordo. ''Slitta l'Icarday? Quale Icarday? Non c'è mai stata una data fissata'', chiarisce il giocatore. La volontà del club è tuttavia quella di sedersi ad un tavolo insieme a Wanda Nara, moglie-agente del capitano nerazzurro, per chiudere definitivamente la vicenda rinnovo dopo il caos delle ultime settimane.