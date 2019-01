Cech annuncia ritiro, 'ho vinto tutto'

Petr Cech lascerà il calcio giocato al termine della stagione. A dare l'annuncio su Twitter è stato lo stesso 36enne portiere dell'Arsenal. "Questa è la mia 20/a stagione da calciatore professionista - scrive Cech - e sono passati venti anni da quando ho firmato il mio primo contratto.

Per questo sento che è venuto il momento di annunciare il mio ritiro a fine stagione. Avendo giocato 15 anni in Premier League e vinto ogni singolo trofeo possibile, mi sento di aver raggiunto tutto ciò che potevo raggiungere. Continuerò a lavorare duramente all'Arsenal nella speranza di vincere ancora un trofeo in questa stagione, poi mi guarderò intorno per vedere cosa la vita mi riserverà fuori dal terreno di gioco". Cech è primatista di presenze, finora 124, nella nazionale della Repubblica Ceca. Dopo Viktoria Plzen, Sparta Praga e Rennes, nel 2004 è passato al Chelsea con cui, in 11 anni, ha vinto una Champions League, una Europa League, 4 titoli inglesi e 5 FA Cup. Dal 2015 è all'Arsenal, con cui ha vinto una FA Cup.