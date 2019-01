Capello: 'Bene Mancini con i nuovi talenti'

''Mancini ha fatto un buon lavoro mettendo alla prova i nuovi talenti italiani, hanno la capacità di giocare in Nazionale dove si possono prendere delle responsabilità''. E' l'opinione di Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch'io lo sport: ''Ci vuole più coraggio per farli giocare i giovani e ora - aggiunge l'ex tecnico di Milan, Roma , Juve e Real - sembra che il coraggio sia arrivato''.



Poi sulla vicenda dell'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter ai tempi di Calciopoli, dopo la revoca dei titoli vinti dalla Juve da lui allenata: ''E' stata una comica averlo assegnato all'Inter, una cosa nettamente ingiusta'', sostiene Capello. ''Non sono stati rispettati i tempi e le regole non è stata data la possibilità alla giustizia sportiva di operare correttamente. Guido Rossi agì troppo frettolosamente'', sotolinea l'ex tecnico riferendosi all'operato dell'allora commissario straordinario della Figc, poi deceduto nel 2017.