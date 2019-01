Coppa Italia: Lazio-Novara, per biancocelesti un poker per i quarti

Lazio batte Novara 4-1 nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, disputata all'Olimpico. Nei quarti affronterà la vincente di Inter-Benevento. La Lazio ha chiuso la gara nel primo tempo, con le reti al 12' di Luis Alberto, al 20' e al 35' di Immobile e al 48' di Milinkovic-Savic. Nel st 3' la rete di Eusepi su rigore.

Lazio-Novara 4-1 finale: Luis Alberto 12', Immobile 20' e 35', Milinkovic-Savic 48', Eusepi (rig) 49'. Dominio biancoceleste.

Lazio-Novara 4-1: al 4' del st, calcio di rigore perfetto di Eusepi con il destro ad incrociare, nulla da fare per Strakosha.

Lazio-Novara 4-0 fine pt: Luis Alberto 12', Immobile 20' e 35', Savic 48'. Tutto troppo facile, poker biancoceleste all'Olimpico.

Lazio-Novara 4-0: al 48' del pt, punizione perfetta di Milinkovic-Savic con il pallone che termina vicino all'incrocio dei pali.

Lazio-Novara 3-0: al 35' del pt, tocco in profondita' per Lukaku che crossa al centro per Immobile, che di piatto manda in rete.

Lazio-Novara 2-0: al 20' del pt, dal dischetto Immobile si fa ipnotizzare da Benedettini ma sulla respinta l'attaccante insacca.

Lazio-Novara 1-0: al 12' del pt, Immobile scarica per Luis Alberto, lo spagnolo prima salta Cinaglia e poi deposita in rete.