Champions: Bayern, Mueller squalificato

Il Bayern Monaco dovrà far a meno del suo attaccante Thomas Mueller in entrambe le partite contro il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. La Disciplinare dell'Uefa ha infatti deciso di squalificare per due giornate il giocatore che era stato espulso per un brutta entrata su un avversario nell'ultimo match della fase a gironi contro l'Ajax. Mueller - che era entrato a gamba tesa ed alzata sul difensore argentino dell'Ajax Tagliafico colpendolo alla testa e provocandogli una profonda ferita, gallo che gli costò il rosso diretto - dovrà così seguire dalla tribuna la doppia sfida tra i bavaresi e la squadra di Juergen Klopp, prevista tra il 19 febbraio e il 13 marzo prossimi.