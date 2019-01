Malagò: "Napoli stop? Decide solo arbitro"

"Ci sono delle regole da rispettare, regole poste da organismi nazionali e internazionali. Quindi non è questione di dire se il Napoli può o non può" decidere di sospendere le partite in caso del perpetrarsi di cori razzisti. "E' l'arbitro che decide che cosa si debba fare": così ha risposto il Presidente del Coni Giovanni Malagò interpellato a margine della presentazione della associazione sportiva della Santa Sede 'Athletica Vaticana'.