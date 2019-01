Real Madrid: per il futuro Eriksen e Hazard

Il Real Madrid neocampione del mondo per club balbetta nella Liga, sprofondando a -10 dal Barcellona capolista, ma prepara la grande rivoluzione estiva. Nel mercato estivo al Bernabeu dovrebbero arrivare - secondo quanto riporta L'Indipendent - due rinforzi del calibro di Hazard e Eriksen: il belga del Chelsea è una specie di promesso sposo alla 'Casa Blanca', il danese del Tottenham avrebbe manifestato la voglia di cambiare aria; l'ipotesi Real Madrid per lui sarebbe la più gradita. Ieri il presidente della squadra più titolata di Spagna e del mondo, Florentino Perez, ha dichiarato di voler inserire tanti volti nuovi nella squadra a disposizione di Santiago Solari, sempre ammesso che in futuro sia sempre lui l'allenatore delle merengue.