Paquetà, Milan il posto giusto per me

"Sono molto coinvolto in questa nuova sfida, ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti, in campo voglio rispettare le aspettative". Così si è presentato il nuovo acquisto del Milan Lucas Paquetà, spiegando che "la prima parola" con cui Leonardo lo ha convinto "è stata Milan: è una grande squadra, con una grande storia. Quando il Milan mi ha chiamato attraverso Leo è stato importante: mi ha presentato un progetto importante con professionisti importanti. Con i miei familiari ho deciso che il Milan fosse il posto giusto per me".