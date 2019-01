Juve: Ronaldo e i premi, 'orgoglioso'

Non sarà ossessionato dai premi, come ha detto nei giorni scorsi, ma i Globe Soccer Awards vinti ieri gli hanno fatto molto piacere, dopo le delusioni del Pallone d'oro e del premio Fifa. Così, all'indomani della cerimonia a Dubai, Cristiano Ronaldo posta sui social la sua foto mentre riceve il premio di cui ammette di essere "proud" (orgoglioso). E subito dopo un altro post dalla notte di Dubai, pugno contro pugno con un pluricampione della boxe, Anthony Joshua, detentore di titoli mondiali IBF, WBA, WBo e IBO. "Due animali", scherza CR7.

Tra milioni di complimenti sui social, Ronaldo riceve anche quelli della compagna Georgina Rodriguez, ritratta su Instagram a Dubai con il capo avvolto da un velo: "Raccogli ciò che semini. Complimenti Cristiano amore mio per questi premi così meritati! Grazie a tutti - prosegue - per il vostro trattamento e ospitalità a Dubai durante il nostro meraviglioso soggiorno qui".