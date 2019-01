Parte caccia al colpo, Juve in pole per Ramsey

Il calciomercato invernale che comincia ufficialmente domani in queste ore sta vivendo a Dubai i suoi momenti più significativi. Negli Emirati si trovano infatti sia il ds della Juventus Paratici che il presidente del Genoa Preziosi ed è certo che parleranno di ROMERO, che i campioni d'Italia sarebbero intenzionati a prendere subito per lasciarlo poi fino a giugno in Liguria. L'affare potrebbe essere concluso sulla base di 20 milioni di euro. Per la difesa la Juve non molla nemmeno l'obiettivo DE LIGT, gioiello dell'Ajax che piace a mezza Europa. L'alternativa è il romanista MANOLAS, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni. Detto che il ds della Juve ha escluso l'ipotesi MBAPPE' e sta stringendo i tempi, sempre a Dubai, con l'agente Jorge Mendes per prendere TRINCAO, va segnalato che sul taccuino del dirigente della Juve, oltre ai nomi di RAMSEY, che arriverà a parametro zero, e del 19enne del Tolosa TODIBO (inseguito anche dal Napoli), c'è quello del 18enne esterno offensivo del Chelsea HUDSON-ODOI. Per questo ragazzo i Blues, che oggi hanno preso per la prossima stagione PULISIC del Borussia Dortmund, hanno già respinto una ricca offerta del Bayern Monaco. E sempre a proposito di Chelsea, è imminente l'addio di FABREGAS, uscito dal radar di mercato del Milan e ormai vicinissimo al Monaco: manca solo la firma. Così ora la dirigenza milanista, che per l'attacco pensa sempre a GABBIADINI, si starebbe orientando su MANUEL FERNANDES del Lokomotiv Mosca, mentre dalla Cina continua ad offrirsi l'ex Monaco FERREIRA CARRASCO, che vuole lasciare il Dalian Yifang. E a proposito di squadre cinesi: lo Shangai Shenhua ha annunciato di aver ceduto al San Paolo il 24enne attaccante BIRO BIRO, che degli intermediari avevano proposto al Frosinone, a caccia di rinforzi per inseguire la salvezza. Due uscite per il Parma: CICIRETTI è stato richiesto ufficialmente del Pescara e la società emiliana ci sta pensando, mentre per CERAVOLO ci sono le proposte di Lecce e Cremonese. La Fiorentina sta invece insistendo con il Napoli per avere DIAWARA, ma De Laurentiis non contempla l'ipotesi del prestito e chiede 30 milioni per la cessione a titolo definitivo. Intanto cerca OLIVA del Nacional Montevideo (seguito anche dal Sassuolo, che potrebbe cedere SENSI al Milan) nel caso alla fine il centrocampista guineano alla fine partisse. Per la prossima estate gli obiettivi del ds Giuntoli sono due: un grande attaccante, e il cagliaritano BARELLA, sul quale c'è però anche l'Inter, club che sta lavorando alla cessione di GABIGOL: per lui ipotesi West Ham e Flamengo. Nella capitale sono al lavoro sia Roma che Lazio. Il ds dei giallorossi Monchi vaglia la richiesta del Torino per PEROTTI e lavora alle cessioni di MARCANO, che potrebbe andare al Siviglia (smentito da fonti andaluse l'interessamento per PASTORE) e dell'oggetto misterioso BIANDA. Il rinforzo invernale per la difesa romanista potrebbe essere il brasiliano di passaporto italiano IAGO MAIDANA, 'gigante' (è alto 1,96) dell'Atletico Mineiro, mentre per il centrocampo l'obiettivo è DENDONCKER, belga del Wolverhampton. La Lazio pensa alla cessione in prestito di MURGIA al Genoa, mentre per CACERES c'è l'ipotesi Premier League. Il giovane attaccante ROSSI andrà invece al Pescara. L'unica operazione in entrata del ds Tare potrebbe essere quella relativa a ZAPPACOSTA, ma solo se il giocatore del Chelsea si riduce l'ingaggio.