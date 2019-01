Koulibaly: Boban "Vergogna del calcio"

I fischi a Koulibaly? "Dispiace sia accaduto a San Siro, ma si tratta di una minoranza che è vergogna del calcio e dell'umanità. L'arbitro avrebbe potuto fermare la partita". Va giù duro il vicesegretario generale della Fifa, Zvonimir Boban, parlando con Sky Sport dell'episodio razzista che ha visto coinvolto il difensore senegalese del Napoli. Interpellato a margine dei Globe Soccer Awards a Dubai, l'ex milanista si è detto "dispiaciuto tantissimo che sia accaduto in uno stadio come San Siro, la scala del calcio, con una tifoseria che ha educato il mondo del calcio". Boban si è quindi augurato l'addio al Mondiale per club "perché non soddisfa nessuno. Ogni persona acculturata calcisticamente lo ritiene inaccettabile, così come la Confederation Cup. È tempo di cambiare, di sbarazzarci di questi due tornei che non sono all'altezza per la Fifa. Serve un vero e proprio Mondiale per club ogni quattro anni".