Serie B: vincono Brescia e Livorno

Settima vittoria casalinga per il Brescia che batte 3-2 la Cremonese in un anticipo della 18/a giornata di serie B, agguantando il Palermo al primo posto almeno per 24 ore. Il Brescia va avanti 2-0, poi si fa riprendere ma ritrova il vantaggio con Ndoj al 90'. Nell'altra sfida odierna, Prima vittoria stagionale in trasferta del Livorno, 4-1 nello scontro salvezza a Carpi. I toscani di Breda confermano l'ottimo momento, con otto punti conquistati nelle ultime quattro gare. Si ferma invece il Carpi dopo due successi di fila.

Il quadro della 18/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Brescia-Cremonese 3-2

Carpi-Livorno 1-4

Pescara-Venezia giovedì ore 15

Perugia-Foggia ore 21

Verona-Cittadella

Palermo-Ascoli

Padova-Benevento

Crotone-Spezia

Cosenza-Salernitana

LA SERIE B IN PILLOLE

Brescia-Cremonese 3-2 - Settima vittoria casalinga per il Brescia che batte 3-2 la Cremonese agguantando il Palermo al primo posto almeno per 24 ore. Il Brescia si porta in vantaggio al 22' con Spalek su sponda aerea di Torregrossa. Il raddoppio al 42' per Bisoli che insacca in tap in su una respinta di Ravaglia. La Cremonese e la riapre all'8' con un siluro di piccolo da fuori e poi trova il 2-2 al 33' sempre con Piccolo su rigore tra le proteste della squadra di casa. Al 90' il Brescia ritrova il vantaggio con Ndoj servito da Bisoli

Carpi-Livorno 1-4 - Prima vittoria stagionale in trasferta del Livorno, 4-1 nello scontro salvezza a Carpi in un anticipo della 17/a giornata di serie B. I toscani di Breda confermano l'ottimo momento, con otto punti conquistati nelle ultime quattro gare. Si ferma invece il Carpi dopo due successi di fila. Gara dominata dagli ospiti che oltre a quattro gol hanno creato tantissimo colpendo anche tre legni. Vantaggio dei toscani al 10' con Pedrelli. Si sveglia il Carpi che pareggia al 24' con Di Noia. Nella ripresa si scatena il Livorno che torna in vantaggio al 9' con Murilo. Nel finale la doppietta di Giannetti al 38' e al quarto minuto di recupero. Il Livorno sale a 14 punti e si avvicina al Carpi fermo a 16.