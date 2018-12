Sei squalificati in Serie A

Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei diffidati Behrami (Udinese), Kurtic (Spal), Rogerio (Sassuolo) e Bruno Alves (Parma). Tra le società, multa di 2.000 euro al Chievo "perché i propri raccattapalle, in occasione di un controllo della Var effettuato nel recupero del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco tre palloni al fine di ritardare la ripresa della gara". Il giallorosso Edin Dzeko è stato multato di 5.000 euro "per avere, al termine della gara, rivolgendosi al IV Ufficiale, contestato polemicamente una decisione arbitrale".