Roma: Marcano verso il Siviglia

Il Siviglia cerca rinforzi nella finestra di mercato invernale: sono almeno due i nomi nell'agenda dei dirigenti andalusi, uno dei quali è il romanista Ivan Marcano. Lo scrive il Mundo deportivo, spiegando che i buoni rapporti fra il Siviglia e la Roma - già emersi in occasione del trasferimento di Gonalons - dovrebbero favorire il trasferimento del giocatore in Spagna. Marcano non rientra nei piani di Di Francesco, ma con il giocatore spagnolo la squadra andalusa può riempire un vuoto in difesa. Il Siviglia aveva puntato su Joris Gnagnon, prelevandolo l'estate scorsa dal Rennes, ma il giovane non ha tenuto fede alle attese; da qui il ricorso a un rinforzo ritenuto adeguato come Marcano, che a sua volta la Roma ha prelevato nell'ultimo mercato dal Porto. Il ds Monchi avrebbe autorizzato la sua partenza, dal momento che nella Capitale sarebbe in arrivo il brasiliano Jago Maidana, centrale brasiliano dell'Atletico Mineiro.