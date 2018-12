Psg: Rabiot d'accordo col Barcellona

Adrien Rabiot ha trovato un accordo con il Barcellona, secondo informazioni ottenute dal quotidiano Le Parisien dopo la rottura del centrocampista con il Paris Saint-Germain, che lo ha messo fuori squadra.

Rabiot, 23 anni, ha fatto sapere venerdì, dopo un'ultima riunione con il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Antero Enrique, che la sua intenzione è di non prorogare il contratto con i parigini, che scade a fine stagione. Per tutta risposta, il club lo ha messo fuori squadra con effetto immediato. Per il centrocampista si erano fatti avanti diversi club europei, fra i quali - secondo quanto si è appreso - la Juventus.