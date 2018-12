City su Isco, il Real lo valuta 100 milioni

Il Manchester City prepara già le strategie per il mercato di gennaio, ormai imminente. Il primo nome nella lista dell'allenatore Pep Guardiola è quello di Isco Alarcon, fantasista del Real Madrid. Secondo il Daily Mail, il giocatore, che non trova più spazio nell'undici titolare dei 'blancos' da quando si è seduto in panchina Santiago Scolari, è il profilo ideale per i 'citizens'. Il Real lo valuta più di 100 milioni e il City sembra fortemente interessato, anche nell'attesa che rientri in squadra il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, alle prese con gli strascichi di un doppio infortunio che ne sta condizionando la stagione.