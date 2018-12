Serie A, Inter-Udinese alle 18 in campo

Stasera alle 18 Inter-Udinese, anticipo della 16esima giornata di Serie A.

"Per quanto mi riguarda è giusto tenere il mirino su di me, non sui calciatori. Perché la squadra sta facendo quello che deve fare, hanno reagito nella maniera giusta e dimostrato di avere attaccamento", ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara. "Qualcuno mi sembra che abbia usato il piede di porco nelle critiche, ma se sono fatte nella maniera giusta diventano anche costruttive - ha detto ancora il tecnico -. Mi sarei sentito in discussione anche se avessi passato il turno, quando alleni una squadra come l'Inter puoi non sentirti in discussione giusto per una partita, se la vinci. Non ho problemi ad affrontare queste situazioni, le parole di Marotta fanno piacere".

"Mi aspetto un'Inter affamatissima", ha detto il tecnico dell'Udinese Davide Nicola presentando l'anticipo. "Uscire dalla Champions non piace a nessuno. L'Inter è una delle squadre più forti del campionato, ma noi andremo a fare la nostra partita. Cerchiamo sempre di creare problemi a qualsiasi avversario", ha aggiunto Nicola che per la trasferta ritrova il suo capitano Behrami. "E' un professionista incredibile, ha caratteristiche importanti per noi, ora che dobbiamo toglierci da questa situazione di classifica prima possibile - ha osservato - ma sono convinto che dando fiducia a tutti e lavorando con continuità si può aumentare il numero di giocatori che possano dare una grossa mano e sentirsi utili alla causa".