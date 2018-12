Inzaghi si sfoga, 'via chi gufa"

"Ho sempre accolto le sfide nella mia vita dando il massimo e facendomi un mazzo enorme. Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io non ho per nulla voglia di lasciare le cose a metà. Però di una cosa mi son rotto, basta negatività. Ne ho piena l'anima di last chances, di in or out, squadra-società-allenatore scarsi. Voglio aria nuova, sole, affetto bolognese e via dalle palle chi gufa".

Si sfoga così, con un post su Instagram, l'allenatore del Bologna Pippo Inzaghi.

La società gli ha rinnovato ieri la fiducia, ma nell'ambiente non mancano le critiche, anche feroci, sia al suo operato, sia a quello della società colpevole, secondo molti tifosi, di non aver allestito una squadra all'altezza. "Lavoro, grinta e amore per la maglia portano risultati, demoralizzazioni e ansia portano solo a flop". conclude il suo appello Inzaghi.