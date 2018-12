Villareal esonera tecnico Calleja

La sconfitta casalinga contro il Celta Vigo costa la panchina a Javi Calleja, esonerato oggi dal Villareal. Il 'sottomarino giallo' è attualmente al quartultimo posto in classifica nella Liga, con 14 punti dopo 15 giornate, a tre punti dalla zona retrocessione. Calleja era al Villareal da sette stagione, durante le quali aveva allenato la squadra B, prima di approdare nel 2017 alla prima squadra con cui ha disputato 65 partite ufficiali. Il club ha fatto sapere che annuncerà il nuovo allenatore nelle prossime ore. Luis García Plaza, di ritorno dall'esperienza in Cina, scrive la stampa spagnola, sembra essere il favorito per la sostituzione.