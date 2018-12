Spalletti, Vecino non ci sarà contro Psv

Emergenza centrocampo per l'Inter verso la decisiva gara di Champions contro il PSV Eindhoven. Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha confermato l'assenza di Matias Vecino e il probabile forfait di Radja Nainggolan, con i soli Borja Valero e Brozovic a disposizione in mediana: ''Vecino ha fatto un esame e probabilmente non sarà disponibile - le parole dell'allenatore in conferenza stampa -. Mi sembra un problema difficile da risolvere. Nainggolan lo valuteremo, c'è il rischio possa ricadere nel suo infortunio'', ha commentato Spalletti.