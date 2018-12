Serie A: Irrati arbitro di Juve-Inter

E' Massimiliano Irrati di Pistoia l'arbitro designato per Juventus-Inter, anticipo e match clou della 15/a giornata di serie A, in programma domani alle 20.30.

La gara di sabato alle 15 tra Napoli e Frosinone sarà diretta da Manganiello di Pinerolo, mentre Mazzoleni di Bergamo arbitrerà Cagliari-Roma, in programma sempre sabato ma alle ore 18. Il posticipo di domenica tra Milan e Torino sarà diretto da Orsato di Schio. Queste le altre designazioni: Lazio-Sampdoria (sabato 20.30): Massa di Livorno; Sassuolo-Fiorentina (domenica 12.30): Chiffi di Padova; Empoli-Bologna (domenica 15): Valeri di Roma; Parma-Chievo (domenica 15): La Penna di Roma; Udinese-Atalanta (domenica 15): Calvarese di Teramo; Genoa-Spal (domenica 18): Pasqua di Tivoli.