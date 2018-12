Supercoppa Juve-Milan a Gedda il 16 gennaio

Si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, il prossimo 16 gennaio la gara per l'aggiudicazione della Supercoppa italiana tra i campioni d'Italia della Juventus e il Milan, finalista della scorsa edizione della coppa Italia.

Lo ha ufficializzato la Lega di serie A.

La partita si disputerà al "King Abdullah Sports City Stadium", mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora italiana). La gara sarà trasmessa in diretta su Raiuno.