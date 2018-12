Chelsea: pronti 50 mln per Denis Suarez

Rinforzo in vista per il Chelsea di Maurizio Sarri. Il club 'Blues' punta dritto su Denis Suarez, centrocampista portoghese del Barcellona, che trova poco spazio nella formazione blaugrana. Secondo il Daily Express, la società londinese è pronta a offrire una cinquantina di milioni per il giocatore, classe 1994, che piace molto anche al Milan.