Palermo: Richardson, cercato noi Zamparini

"Negli ultimi sei mesi cercavamo opportunità d'investimento in tutto il mondo. Siamo stati noi a cercare il Palermo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità". Lo ha detto l'ad della Global Futures Sports and Entertainment, Clive Richardson. L'uomo che ieri ha annunciato di avere comprato il Palermo non ha fatto chiarezza sui nomi degli investitori, non ha risposto alle domande dei cronisti, limitandosi a frasi di circostanza. "Non c'è un singolo proprietario - prova a chiarire Richardson - ma non possiamo rendere noto adesso tutto l'organigramma societario che verrà comunicato in seguito. Non ci sarà un singolo proprietario, ma figurerà un insieme di proprietari". Poche parole chiare anche sulle prossime azioni della nuova società. "Abbiamo diversi appuntamenti in agenda - dice Clive Richardson - non siamo sicuri di quello che faremo nei prossimi giorni, siamo appena arrivati, abbiamo visto la situazione societaria soltanto adesso. Non sappiamo come è strutturato il club".