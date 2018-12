Serie A: Roma Inter, "Voglio una Roma col sangue agli occhi"

Una squadra composta da "uomini forti col sangue agli occhi". Eusebio Di Francesco vuole questo dalla Roma impegnata domani sera all'Olimpico con l'Inter dell'ex Spalletti. "Portare a casa una vittoria sarebbe determinante. Quattro punti dalla zona Champions non sono tanti ma possono diventare tantissimi se non cambiamo marcia - ammette il tecnico giallorosso alla vigilia -. Lo so che c'è grande delusione e capisco l'amarezza, siamo in debito coi tifosi ma abbiamo bisogno del loro grande sostegno". Al supporto proveniente dagli spalti dovrà però corrispondere l'impegno sul campo. "Ora abbiamo bisogno veramente di uomini forti. Mentalmente dobbiamo uscire fuori da questo momento visto che alle prime difficoltà tornano le nostre lacune - ricorda l'allenatore abruzzese -. Certo, magari ci vuole anche un pizzico di fortuna cosa che veramente non sta mai accadendo ma sta a noi far girare la ruota. Dobbiamo dimenticare gli errori e giocare con grande determinazione. La squadra deve dare tutto". Anche perché davanti troverà un avversario che finora "ha dimostrato di essere più forte di noi in campionato".

Spalletti, sfida non sarà decisiva - "La gara con la Roma non sarà decisiva nemmeno per escludere dalla corsa Champions una diretta avversaria, nulla è decisivo nel nostro campionato. Ci sono insidie e squadre fortissime". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della gara coi giallorossi. "Leggo che provate a metterci pressione, ma quando sono arrivato eravamo a 30 punti dalla Roma - ha proseguito -. Se ora siamo quelli che debbono vincere assolutamente questa partita ce lo prendiamo questo complimento perché è segno che abbiamo fatta tanta strada". Il tecnico nerazzurro promuove finora la stagione della squadra: "Siamo facendo quello che dovevamo fare, siamo dentro il più roseo percorso immaginabile - le parole di Spalletti -. Siamo ancora dentro la possibilità di qualificarci in Champions in un girone tra i più duri e per ora abbiamo una classifica abbastanza importante in campionato. Non vogliamo accontentarci", ha concluso.

"Totti? Se lo trovo lo saluto volentieri. Purtroppo non ho avuto tempo di leggere il libro. Ho letto le cose che riportate soprattutto voi giornalisti, secondo me ci sono delle precisazioni da fare ma si faranno con calma". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, intervistato da Sky alla vigilia della gara con la Roma. "Ho ho vissuto sette anni lì, ci sono moltissimi amici che magari non verranno allo stadio a festeggiarmi, però rimangono buonissimi rapporti con tantissime persone - ha proseguito -. Nella mia gestione, anche sbagliando, ho sempre tentato di fare il bene della Roma".

- "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni". Così Luciano Spalletti su Martinez senior, che su twitter lo aveva attaccato per non aver impiegato il giocatore col Tottenham. "Per diventare un top player bisogna gestire te stesso ma anche chi ti sta intorno. Il ragazzo non ha bisogno della difesa di nessuno, è forte in campo e fuori. Ora e tutto a posto".