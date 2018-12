Premier all'italiana, Sarri-Ranieri il derby è doppio

Un derby nel derby, due squadre di Londra, allenate da due tecnici italiani: Claudio Ranieri sfida Maurizio Sarri allo Stamford Bridge, dove all'inizio del millennio aveva fatto il suo esordio in Premier League. Il tecnico romano ha allenato i Blues per quasi quattro anni, il primo allenatore dell'era Abramovich. Da allora ha affrontato il Chelsea in altre occasioni, l'ultima sulla panchina del Leicester che proprio a Londra aveva festeggiato il titolo dei miracoli. Uno stadio di care memorie.

"Quando affronto una mia ex squadra non è mai una partita normale per me, il Chelsea mi ha aperto le porte del calcio inglese - il ricordo di Ranieri -. I tifosi mi vogliono bene e me lo hanno dimostrato anche l'ultima volta che ci sono venuto". Settimana scorsa Ranieri ha riallacciato i rapporti con la Premier League, guidando alla vittoria il Fulham contro il Southampton. Un esordio fortunato, per rincorrere una salvezza che resta tutta in salita. "Quando affronti una squadra della qualità del Chelsea devi essere molto attento. Ma stiamo lavorando molto bene e sono certo che sarà un bel derby", ha aggiunto Ranieri, ricordando un aneddoto risalente a qualche mese fa. "Quando ero senza squadra, ho chiesto a Maurizio di poter assistere ai suoi allenamenti a Cobham - ha ricordato il tecnico romano -. E' stato molto gentile ed ospitale. Ma quanto ho visto, purtroppo non ci basterà per battere il Chelsea, dovremo giocare una partita super".

La stima tra i due tecnici è sincera e reciproca, come ha avuto modo di confermare lo stesso Sarri, in cerca di riscatto dopo il brutto passo falso nell'ultima giornata (sconfitta sul campo del Tottenham). "Quando allenava la Fiorentina gli ho parlato per la prima volta - dice -. All'epoca io ero in Serie D, per me era più facile perché ero guidavo una piccola squadra di Firenze, l'Antella, che si allenava vicino al centro sportivo della Fiorentina. Ho assistito a molti allenamenti di Ranieri, ma non penso che si possa ricordare di me a quei tempi". E' bastata una sconfitta (un solo punto nelle ultime due uscite) perché il Chelsea non solo perdesse terreno dalla vetta (il Manchester City è scappato a +7), ma anche scivolasse in quarta posizione, a +1 dall'Arsenal. In settimana i Blues hanno vinto in Europa League (4-0 contro il Paok Salonicco), e domenica è atteso il ritorno dal primo minuto di Eden Hazard. Nei 26 precedenti tra le due squadre il Chelsea ha perso una sola volta, ed è imbattuto da 16 gare contro i Cottagers. Numeri che non illudono Sarri: "Le squadre di Claudio sono sempre molto solide e ben organizzate. Soprattutto in difesa, sanno difendersi con ordine. E spesso sono molto pericolose in contropiede, come nel caso del Leicester, ma non solo".