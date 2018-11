Roma: Dzeko-El Shaarawy ko, Pellegrini forse con Inter

Tutto o quasi nei piedi di Schick, a cominciare da domenica sera con l'Inter. La Roma scopre all'improvviso di non poter fare a meno dell'attaccante ceco almeno fino alla sfida del 22 dicembre in casa della Juventus. Per le prossime quattro partite infatti l'attacco giallorosso sarà privo sia di El Shaarawy sia di Dzeko. Gli ultimi accertamenti strumentali ai quali sono stati sottoposti i due giocatori hanno confermato la diagnosi temuta:lesione muscolare ai flessori per entrambi e stop forzato. Il Faraone e il bosniaco, così come il giovane Coric (alle prese con un infortunio al polpaccio), marcheranno visita con Inter, Cagliari e Genoa in campionato, e nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen. "Speriamo possano tornare prima di Natale" l'auspicio a Trigoria, dove intanto oggi Di Francesco ha diretto il primo allenamento col gruppo al completo dalla sfida col Real Madrid. La squadra, dopo la riunione in sala video, è scesa sul terreno di gioco per una seduta di lavoro principalmente tattica di oltre un'ora. Ormai recuperati Perotti e Pastore, che potrebbero anche trovare spazio per qualche minuto con l'Inter, mentre la convocazione di Lorenzo Pellegrini resta in bilico. Il centrocampista continua a svolgere terapie ma sta cercando di forzare i tempi per tornare a disposizione di Di Francesco in tempo per domenica sera. Nel caso in cui non riuscisse il recupero lampo rientrerà per il successivo impegno di Cagliari quando anche De Rossi dovrebbe tornare tra i convocati.