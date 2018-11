Juve: Allegri: 'la Fiorentina è agguerrita, ci serve entusiasmo'

La Fiorentina "verrà spinta da una città intera, sarà agguerrita e con entusiasmo a mille, là contro di noi è sempre la partita più importante della stagione. Noi dovremo essere animati dallo stesso entusiasmo, se non di più". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo al 'Franchi'. "In casa - sottolinea il tecnico bianconero - la Fiorentina quest'anno non ha mai perso, ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3. Farà di tutto per batterci e a Firenze le partite non finiscono mai...".