Inter, padre di Lautaro attacca Spalletti: 'Fortuna finirà'

Non sembra essere andata giù al padre dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez la decisione di non far giocare il giovane argentino nel match contro il Tottenham. E lo ha voluto far sapere in un tweet pubblicato nella serata di ieri, in cui sembra fare un riferimento al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: "Continua così e finirà la tua buona sorte'' si legge nel messaggio, preceduto da un poco elegante ''cagon (fifone, ndr)''. Parole di cui in seguito il padre di Lautaro si deve essere pentito, visto che il tweet è scomparso dopo poco dal social network.