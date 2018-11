River-Boca l'8 o 9/12, non in Argentina

La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l'8 o il 9 dicembre in una sede ancora da stabilire ma fuori dell'Argentina. E' l'indicazione che emerge dall'incontro in corso ad Asuncion, in Paraguay, dei vertici della Conmebol con i presidenti dei due club. Questo nonostante l'opposizione del Boca che continua a a non voler giocare e chiede la vittoria a tavolino. Come possibili sedi della finale, spuntano le ipotesi Miami e Doha. La decisione di non indicare una città sede della finale di ritorno della Coppa Libertadores è legata al fatto che il Boca Juniors ha presentato un ricorso alla Commissione disciplinare della Conmebol per ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino. Al riguardo in dichiarazioni ai media il presidente del club 'xeneize' Angelici ha confermato la determinazione ad "ottenere giustizia" e ad utilizzare, in caso di decisione avversa del Comitato, lo strumento di un duplice appello (Conmebol e Tas), che ovviamente complicherebbe la possibilità di giocare la finale prima dell'appuntamento del Mondiale Fifa per club ad Abu Dhabi fra il 12 ed il 22 dicembre. Esperti molto vicini alla Commissione disciplinare ritengono che questo organismo, che dovrebbe rendere nota la sua decisione giovedì, respingerà la richiesta del Boca e stabilirà una forte multa e la proibizione di giocare la finale nel Monumental, dopo i gravi incidenti di sabato. Nella sua difesa River ha sostenuto che l'attacco all'autobus dei gialloblu "è avvenuto a un chilometro dallo stadio" e che "è stato il risultato di 'buchi' nel meccanismo di sicurezza del governo della città di Buenos Aires". Se la super-finale dovesse giocarsi, le sedi che potrebbero essere prese in considerazione sono Miami, Abu Dhabi e Asuncion. Quest'ultima per la vicinanza a Buenos Aires.