Sci: Shiffrin vince slalom Killington

Sulle nevi di casa la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.43.25 lo slalom speciale di cdm di Killington. Alle sue spalle la slovacca Petra Vlhova in 1.43.82 e la svedese Frida Hansdotter in 1.44.33.

Ancora modeste le azzurre, sempre in difficolta' in questa disciplina anche se oggi la pista era davvero difficile per il fondo morbido. E' infatti uscita, dopo una buona partenza nella seconda manche, la trentina Chiara Costazza e cosi' in classifica c'e' solo la valtellinese Irene Curtoni 11/a in 1.47.45. Per Shiffrin, a 23 anni, è' la 45/a vittoria in coppa, la 34 in slalom speciale dove eguaglia la svizzera Vreni Schneider. Ancora un successo e Mikaela sara' al livello dell'austriaca Marlies Schild che è' sinora la slalomista più' grande di tutti i tempi con 35 vittorie.