Allegri: "Tenere il passo e migliorare"

"Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose". Massimiliano Allegri guarda avanti, dopo la vittoria contro la Spal, che permette alla sua Juventus di mantenere il vantaggio in testa alla classifica. "Dico sempre che queste partite dopo le soste non sono semplici, bravi", aggiunge il tecnico dei bianconeri nell'ormai consueto tweet post-partita. Quella contro la squadra di Semplici è stata la dodicesima vittoria in campionato per la Juventus, che ora prepara la sfida di martedì in Champions in casa contro il Valencia. Una vittoria sugli spagnoli garantirebbe la qualificazione agli ottavi di finale.