Libertadores: River-Boca, comincia afflusso dei tifosi

In una giornata di sole, è già cominciato a Buenos Aires il flusso di tifosi verso lo stadio Monumental che, al fischio di inizio del match River-Boca per la finale della Coppa Libertadores alle 17 (21 italiane), sarà gremito di 60mila spettatori, unicamente 'millonarios' biancorossi. Per motivi di sicurezza 2 settimane fa all'andata (2-2), l'ingresso nella Bombonera era stato consentito unicamente agli hinchas del Boca, come sarà per quelli del River nel loro stadio di casa. Ancora una volta impressionanti le misure di sicurezza, con 2.100 agenti della polizia federale e di agenzie private che controlleranno identità delle persone e autenticità dei biglietti. Dato che le reti segnate in trasferta non valgono doppio come in altri tornei, se i 90' regolamentari termineranno in parità, con qualsiasi risultato, si giocheranno i supplementari, e poi ci saranno gli eventuali rigori. Al termine è previsto che i tifosi della squadra vincitrice si concentrino nel centro città intorno all'Obelisco di Baires.