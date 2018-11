Brasile, infortunio Neymar non preoccupa

"Neymar ha sentito una fitta nella regione dell'inguine, ed è uscito lamentandosi. Però ha già cominciato le cure del caso, e abbiamo bisogno di tempo. Intanto lo sottoporremo a risonanza. In linea di principio comunque non è niente d'importante".

Così il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, sull'infortunio occorso a O Ney durante l'amichevole di ieri a Milton Keynes contro il Camerun, che ha costretto il giocatore ad uscire dopo appena 8 minuti dall'inizio del match. La situazione è seguita da vicino dal Paris SG, che conta di riavere il suo numero 10 per la decisiva sfida di Champions di mercoledì prossimo contro il Liverpool.