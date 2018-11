Ct del Portogallo: 'Ronaldo torna? A marzo vedremo'

"A marzo vedremo". Così il ct del Portogallo Fernando Santos sulla possibilità che Cristiano Ronaldo torni in nazionale quando a marzo inizieranno le qualificazioni agli Europei 2020. "È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d'Oro. Adesso - ha detto il tecnico alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia a San Siro - siamo concentrati su questa partita e speriamo di ottenere una vittoria".



"In due mesi l'Italia ha avuto un'evoluzione costante. Non è la squadra contro cui abbiamo vinto a Lisbona, ha cambiato il suo modo di giocare". Il ct del Portogallo teme gli azzurri verso la sfida di domani per la Nations League a San Siro. "Rispetto a quella partita ha caratteristiche diverse. Di quelli visti a Lisbona giocheranno solo Donnarumma, Jorginho e Chiesa - le parole del tecnico lusitano in conferenza stampa -. Hanno molto possesso di palla, cercano di giocare più in verticale, è un gioco simile al nostro. È un avversario fortissimo, ma credo che i nostri giocatori abbiano le qualità per superare questo ostacolo".