Napoli: Callejon, sogno lo scudetto

"Ho tanti sogni per il 2019, ma uno è senza dubbio vincere lo scudetto". Lo ha detto l'attaccante del Napoli José Maria Callejon in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. "Ci crediamo tutti al titolo - ha spiegato - ne parliamo da tanti anni, è vero, ma andiamo passo dopo passo, concentrandoci su ogni gara. Come ha detto Ancelotti, bisogna lavorare e dare tutto in campo per arrivare fino a fine stagione più vicini possibile alla vetta. Ma non sarà solo tra noi e la Juventus. Ci sono tante squadre che possono avvicinarsi e noi dobbiamo stare attenti per tenerle lontane". Callejon ha parlato anche del possibile passaggio di turno in Champions League: "Dopo il sorteggio sembrava impossibile, abbiamo nel girone due rivali favorite per vincere la Champions e ora siamo lì, dobbiamo battere la Stella Rossa e vedremo dove saremo".